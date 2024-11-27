Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации по региональной политике

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Экс-губернатор Ростовской области вошел в комитет Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Заявление Василия Голубева было единогласно принято присутствующими на заседании Совфеда РФ сенаторами. Оно состоялось 27 ноября.Василий Голубев был назначен сенатором от Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 22 ноября. Он занял место Ирины Рукавишниковой, которая по собственному желанию сложила полномочия.Напомним, что Василий Голубев ушел с поста губернатора Ростовской области 4 ноября. Он занимал кресло главы региона 14 лет и пять месяцев.