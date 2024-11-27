Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации по региональной политике

Василий Голубев вошел в состав комитета Совета Федерации по региональной политике
Экс-губернатор Ростовской области вошел в комитет Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Заявление Василия Голубева было единогласно принято присутствующими на заседании Совфеда РФ сенаторами. Оно состоялось 27 ноября.

Василий Голубев был назначен сенатором от Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 22 ноября. Он занял место Ирины Рукавишниковой, которая по собственному желанию сложила полномочия.

Напомним, что Василий Голубев ушел с поста губернатора Ростовской области 4 ноября. Он занимал кресло главы региона 14 лет и пять месяцев.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.