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Пропавших в Ейске двух подростков разыскивают в Ростовской области

Пропавших в Ейске двух подростков разыскивают в Ростовской области
Пропавших в Краснодарском крае школьников разыскивают в Ростовской области. Последний раз 14-летнего Артема Русиновского и 13-летнюю Софью Саламатину видели 3 ноября.

В тот день подростки находились в городе Ейске. Вскоре они перестали отвечать на звонки и сообщения родных. Близкие забили тревогу и обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры. По одной из версий, дети могли уехать в Ростов-на-Дону.

Рост Артема составляет около 175 сантиметров. У юноши длинные крашенные волосы. Одет он был во все черное. Софья ниже примерно на 10 сантиметров. Она также была одета в черную одежду. С собой парень и девочка взяли сумки.

Если вы знаете, где могут находиться дети, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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