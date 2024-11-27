Родным погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества

Фото: администрация Азова/ соцсети

Семье погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества. Об этом 26 ноября сообщили в городской администрации.О смерти 21-летнего рядового Константина Гречки стало известно 14 июня 2024 года. Молодой человек жил в Азовском районе, в селе Александровка. В зоне СВО он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи. С военнослужащим простились 25 июня в Азове.Награду маме погибшего вручил глава города Дмитрий Устименко.