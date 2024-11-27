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Родным погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества

Родным погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества
Семье погибшего в СВО бойца из Ростовской области вручили орден Мужества. Об этом 26 ноября сообщили в городской администрации.

О смерти 21-летнего рядового Константина Гречки стало известно 14 июня 2024 года. Молодой человек жил в Азовском районе, в селе Александровка. В зоне СВО он получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи. С военнослужащим простились 25 июня в Азове.

Награду маме погибшего вручил глава города Дмитрий Устименко.
Фото: администрация Азова/ соцсети
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