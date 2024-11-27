Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ноябре отменили четыре электрички в Ростовской области

В ноябре отменили четыре электрички в Ростовской области
В Ростовской области до конца ноября не будут ходить четыре пригородных поезда. Будут отменены пригородные поезда, следующие из Лихой в Ростов-на-Дону и обратно. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании». 

Поезда № 6162 и № 6156 не будут ездить 28, 29 и 30 ноября по маршруту Лихая — Ростов-Главный. А поезд № 6155 не будет ходить по маршруту Ростов-Главный — Лихая.

Поезд № 6163 не будет ходить 27, 28 и 29 ноября по маршруту Ростов-Главный — Лихая.

В компании сказали, что поезда не ходят, потому что проводятся работы на железной дороге. 
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.