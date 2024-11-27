В ноябре отменили четыре электрички в Ростовской области

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В Ростовской области до конца ноября не будут ходить четыре пригородных поезда. Будут отменены пригородные поезда, следующие из Лихой в Ростов-на-Дону и обратно. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».Поезда № 6162 и № 6156 не будут ездить 28, 29 и 30 ноября по маршруту Лихая — Ростов-Главный. А поезд № 6155 не будет ходить по маршруту Ростов-Главный — Лихая.Поезд № 6163 не будет ходить 27, 28 и 29 ноября по маршруту Ростов-Главный — Лихая.В компании сказали, что поезда не ходят, потому что проводятся работы на железной дороге.