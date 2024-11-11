В Ростовском зоопарке поселилась полярная сова

Фото: Ростовский зоопарк

Из Липецкого зоопарка в донскую столицу привезли самку полярной совы. Об этом сообщили сотрудники Ростовского зоопарка в соцсетях 11 ноября.Сова родилась 26 июня 2023 года от родителей – полярных сов по кличкам Буклет и Букля. В Ростовском зоопарке она поселилась в комплексе «Хищные птицы».Полярная сова — это мастер маскировки и искусный охотник. Она способна бесшумно подкрасться к своей жертве и поймать ее, не оставляя ни малейшего шанса на спасение. В тундре полярная сова занимает лидирующие позиции в охотничьем мире, соревнуясь лишь с немногими другими хищными птицами за обладание охотничьими угодьями.Эта птица обитает в северных широтах обоих полушарий. Ее ареал простирается в тундре на территории России и Канады.