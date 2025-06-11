В зоне СВО погиб 35-летний боец из Донецка Ростовской области
Еще одна печальная новость пришла из зоны спецоперации. На СВО погиб 35-летний житель города Донецка Ростовской области Владимир Самотканов. Доставить тело на родину и похоронить бойца с почестями удалось только спустя полгода после его смерти. Об этом сообщает портал Donday.
Мужчина погиб в зоне спецоперации еще 29 декабря 2024 года. Долгое время родные не знали о его гибели, так как он перестал выходить на связь. Его тело было найдено только через полгода после смерти и доставлено в родной город.
Похороны Владимира Самотканова состоятся 11 июня. Отпевание пройдёт в Гундоровском Свято-Успенском храме в 12:00.
В этот же день в Донецке пройдёт церемония прощания с другим участником СВО — Дмитрием Боевым. Он также получил смертельное ранение семь месяцев назад.