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В зоне СВО погиб 35-летний боец из Донецка Ростовской области

В зоне СВО погиб 35-летний боец из Донецка Ростовской области
Еще одна печальная новость пришла из зоны спецоперации. На СВО погиб 35-летний житель города Донецка Ростовской области Владимир Самотканов. Доставить тело на родину и похоронить бойца с почестями удалось только спустя полгода после его смерти. Об этом сообщает портал Donday.

Мужчина погиб в зоне спецоперации еще 29 декабря 2024 года. Долгое время родные не знали о его гибели, так как он перестал выходить на связь. Его тело было найдено только через полгода после смерти и доставлено в родной город.

Похороны Владимира Самотканова состоятся 11 июня. Отпевание пройдёт в Гундоровском Свято-Успенском храме в 12:00.

В этот же день в Донецке пройдёт церемония прощания с другим участником СВО — Дмитрием Боевым. Он также получил смертельное ранение семь месяцев назад.
Фото: Дондей.
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