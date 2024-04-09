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В зоне СВО погиб 32-летний боец Ростовской области

В зоне СВО погиб 32-летний боец Ростовской области
В зоне СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области. Алексей Беликов был смертельно ранен 29 марта.

Боец уроженец села Шептуховка Чертковского района. Когда он был школьником, вместе с родителями он перебрался в другое село — Михайлово-Александровку. Весной 2009 года Алексей был призван на срочную службу в армию. Через год после демобилизации он решил связать свою жизнь с Вооруженными силами РФ. Дончанин подписал контракт, который впоследствии неоднократно продлевал.

После начала спецоперации, его отправили на передовую. Боец служил в зенитно-ракетной батареи механиком – водителем, расчета автоматизированных средств управления. В поселке Мирное Запорожской области, во время выполнения боевой задачи, он был смертельно ранен.

Алексея Беликова похоронили 4 апреля в селе Михайлово-Александровке. Боец был удостоен нескольких государственных наград.
Фото: Муниципальное бюджетное учреждение культуры михайлово-александровского сельского поселения.
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