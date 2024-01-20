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Боец из Волгодонска погиб в зоне спецоперации

Боец из Волгодонска погиб в зоне спецоперации
Боец из Волгодонска был смертельно ранен в зоне СВО. 32-летний Игорь Петров погиб во время выполнения боевого задания. О его кончине сообщили в соцсетях.

Детали гибели дончанина не рассекречиваются. Не исключено, что его представят посмертно к ордену Мужества.
Фото: Соцсети
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