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В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Ростовской области

В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 31-летний боец из Ростовской области. Олег Гужва получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу.

Олег Гужва родился в Веселовском районе. Мужчина решил отдать долг Родине и отправился в зону СВО. Позже близкие узнали о смерти бойца.

Простились родные с погибшим мужчиной 6 января в родном хуторе Красный Кут.

Как сообщает издание "Веселовские вести", у бойца остались жена и маленький ребенок.
Фото: Веселовские вести
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