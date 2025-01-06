В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 31-летний боец из Ростовской области. Олег Гужва получил смертельное ранение, когда выполнял боевую задачу.
Олег Гужва родился в Веселовском районе. Мужчина решил отдать долг Родине и отправился в зону СВО. Позже близкие узнали о смерти бойца.
Простились родные с погибшим мужчиной 6 января в родном хуторе Красный Кут.
Как сообщает издание "Веселовские вести", у бойца остались жена и маленький ребенок.