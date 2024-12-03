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В зоне СВО без вести пропал военнослужащий из Ростовской области

В зоне СВО без вести пропал военнослужащий из Ростовской области
В зоне спецоперации без вести пропал военнослужащий из Ростовской области. О местонахождении 38-летнего Александра Свистова (позывной «Мэл») нет никакой информации с 17 ноября.

Мужчина числится в составе воинской части № 22179. Находясь в зоне спецоперации, он нередко звонил родным. Однако 17 ноября перестал связываться с близкими.

Александр призван из поселка Персиановского Ростовской области. Из особых примет: у него есть тату на руке.
Фото: СоцСети
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