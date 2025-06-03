В зоне СВО погиб офицер из Ростовской области

Фото: Донец 25/7

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) трагически погиб офицер из Ростовской области. В ходе выполнения своих обязанностей погиб старший лейтенант Олег Гузь, которому было 50 лет.Олег Гузь жил в городе Донецке. Когда началась специальная военная операция, его мобилизовали. С мая 2024 года он числился пропавшим без вести. Родные до последнего надеялись, что он жив и здоров. Но в мае этого года стало известно о его гибели. У Олега остались жена и двое детей.Церемония прощания с усопшим пройдёт 5 июня 2025 года в 12:00 по адресу: улица Комсомольская, дом 50. Погребение состоится в 13:00 на кладбище «Чугунка».