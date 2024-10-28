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В зоне СВО бесследно исчез 22-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО бесследно исчез 22-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 22-летний житель Ростовской области. Информации о местонахождении Максима Парахина нет с 15 июня.

Парня призвали служить на СВО из поселка Персиановский Ростовской области. Родные сообщили, что его закрепили за воинской частью 3033, а позывной у него «Змей».

Последний раз Максим звонил родным 15 июня, когда находился в Бахмуте. Он сообщил, что направляется на боевое задание. Их группа должна была штурмовать поселок Ивановка. После задания парень бесследного исчез.

Из особых примет на руке в районе кисти у молодого человека есть татуировка.

Если вы что-то знаете о возможном местонахождении Максима Парахина, обратитесь в ближайший военкомат или сообщите в правоохранительные органы.
Фото: соцесети
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