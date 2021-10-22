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В Воронеже от коронавируса скончался профессор ВГИИ из Таганрога

В Воронеже от коронавируса скончался профессор ВГИИ из Таганрога
В Воронеже от COVID-19 скончался профессор кафедры мастерства актера ВГИИ. Сергей Надточиев умер 24 октября на 60-м году жизни. Об этом в соцсетях рассказал актер воронежского камерного театра Андрей Мирошников.

Педагог родился в Таганроге 16 февраля 1962 года. В юности поступил на театральный факультет Воронежского государственного института искусств. После окончания вуза Сергей Надточиев остался там работать педагогом. За годы педагогической деятельности стал профессором кафедры мастерства актера.

Сергей Надточиев воспитал немало талантливых актеров, которые сейчас работают в известнейших театрах Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Профессор запомнился спектаклями, которые ставил в разных театрах, например, «Бег», «Эти свободные бабочки», «Волшебник изумрудного города».

Фото: МК.
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