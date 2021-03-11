В Ростове ушел из жизни профессор вуза Сергей Воронцов

В Донской столице скончался профессор ЮРИУ РАНХиГС Сергей Воронцов. Мужчины не стало утром 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Сергей Алексеевич родился в 1948 году и всю жизнь прожил в Ростове-на-Дону. После окончания школы №22 поступил в Ростовский государственный университет путей сообщения, и закончил его по специальности «Электромеханик». С 1977 года по 2009 год служил в органах КГБ-ФСБ России, где получил множество высших ведомственных наград. Активно боролся с коррупцией и экстремизмом .В 2019 году пришел в РАНХиГС, на кафедру процессуального права.