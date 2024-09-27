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В Волгограде пропал 23-летний боец СВО из Ростовской области

В Волгограде пропал 23-летний боец СВО из Ростовской области
Родные разыскивают 23-летнего бойца СВО из Ростовской области. О судьбе Леонида Генералова не известно больше месяца.

Молодой человек родом из Зерноградского района. Последний раз он выходил на связь с родными 7 августа из города Волгограда.

После этого Леонид перестал отвечать на звонки и сообщения. Не исключено, что парень мог отправиться на задание в ЛДНР.

Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут информацию родственникам бойца.
Фото: соцсети
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