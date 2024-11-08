В Волгодонске за взяточничество будут судить инспектора ДПС

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В Волгодонске Ростовской области будут судить бывшего инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское». Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Инцидент произошел в январе 2024 года. Как установило следствие, в тот день полицейский был на службе. Он остановил водителя «Лады Приоры», который нарушил правила дорожного движения. За то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, правоохранитель потребовал от водителя деньги.Однако автомобилист решил обратиться в полицию. Когда инспектор получал взятку в размере 35 тысяч рублей, его задержали. Затем его заключили в СИЗО.В ведомстве сообщили, что в отношении бывшего правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».