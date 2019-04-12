В трёх районах Ростова отключат горячую воду
Фото: Vop.ru
В Ростове три района останутся без горячей воды. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 16 по 18 апреля в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах города.
В эти дни горячей воды не будет на улицах:
- Пушкинской от проспекта Чехова до переулка Соборный;
- переулке Соборном;
- переулке Семашко от Пушкинской до Тургеневской;
- Седова;
- Ульяновской
- Верхненольной от Майской до 10-й Линии;
- Искусственной;
- Нижненольной от Мясникова до 19-й Линии.
В администрации Ростова сообщили, что отключение горячей воды связано с подготовкой оборудования к отопительному сезону 2019-2020 гг.