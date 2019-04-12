Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В трёх районах Ростова отключат горячую воду

В трёх районах Ростова отключат горячую воду
Фото: Vop.ru

В Ростове три района останутся без горячей воды. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 16 по 18 апреля в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах города.

В эти дни горячей воды не будет на улицах:
- Пушкинской от проспекта Чехова до переулка Соборный;
- переулке Соборном;
- переулке Семашко от Пушкинской до Тургеневской;
- Седова;
- Ульяновской
- Верхненольной от Майской до 10-й Линии;
- Искусственной;
- Нижненольной от Мясникова до 19-й Линии.

В администрации Ростова сообщили, что отключение горячей воды связано с подготовкой оборудования к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.