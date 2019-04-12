В трёх районах Ростова отключат горячую воду



Фото: Vop.ru



В Ростове три района останутся без горячей воды. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 16 по 18 апреля в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах города.



В эти дни горячей воды не будет на улицах:

- Пушкинской от проспекта Чехова до переулка Соборный;

- переулке Соборном;

- переулке Семашко от Пушкинской до Тургеневской;

- Седова;

- Ульяновской

- Верхненольной от Майской до 10-й Линии;

- Искусственной;

- Нижненольной от Мясникова до 19-й Линии.



В администрации Ростова сообщили, что отключение горячей воды связано с подготовкой оборудования к отопительному сезону 2019-2020 гг.