В Таиланде прооперировали врача из Ростова, пострадавшего в ДТП

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В социальных сетях 15 июля знакомая пострадавшей в ДТП Валентины К. рассказала о том, что её подруга успешно прооперирована в Таиланде.Валентину оперировали в частной больнице Бангкока. Там был единственный хирург, который согласился взяться за такой сложный случай. У девушки были диагностированы перелом подвздошной кости и разрыв симфиза. Из-за этого она испытывала адские боли.Как сообщила сама Валентина, операция прошла успешно. Хирург установил специальные протезы в месте разрыва костей таза, буквально собрав Валентину по частям. Сколько продлится восстановление после операции и потребуется ли ещё одно хирургическое вмешательство, пока не известно.Напомним, страшное ДТП произошло 6 июля в Таиланде, куда Валентина отправилась в отпуск в сопровождении молодого человека. Она арендовала мотобайк, у которого впоследствии отказали тормоза. В результате девушка вылетела из транспортного средства и получила серьёзные переломы.Чтобы провести необходимую операцию в Таиланде, был организован сбор средств, поскольку из-за тяжёлого состояния Валентину нельзя было отправить в Россию. За пару дней было собрано несколько миллионов рублей.