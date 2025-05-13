В Ростове у девушки с пересаженной почкой родился здоровый ребенок

Фото: Архив Перинатального центра РО

Врачи из Ростова оказали помощь женщине с пересаженной почкой, благополучно родившей здорового малыша. Удивительной историей поделились в перинатальном центре области.У 29-летней Севары Гафуровой из города Сальска это уже второй ребенок. Ранее девушке был поставлен диагноз «пиелонефрит» – воспалительное заболевание почек. Несмотря на рекомендации врачей, Севара родила своего первенца – сына. Через несколько лет почки у нее полностью отказали, и она была вынуждена проходить гемодиализ.Как рассказала сама Севара, в 2020 году ей была выполнена пересадка почки в областной больнице Ростова. Спустя четыре года семья приняла решение родить второго ребенка.В течение всех девяти месяцев беременности врачи внимательно наблюдали за состоянием Севары. 11 мая родилась здоровая девочка весом 3 500 граммов. Уже через 2 дня счастливую маму и дочь выписали из больницы.