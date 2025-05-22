В Ростовской области повысился уровень солёности воды в реке Дон

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В Ростовской области из-за повышения солености Азовского моря и Таганрогского залива соленая вода начала попадать в реку Дон и городские водозаборы. Ученые Института водных проблем РАН зафиксировали, что река Дон стала приносить меньше пресной воды.Специалисты отмечают, что уровень солености Азовского моря увеличился, а Таганрогский залив стал более соленым. В результате соленая вода из моря начала проникать в дельту Дона, расположенную в месте разветвления реки на множество рукавов.Исследования показали, что даже при одинаковом уровне воды в Дону соленость речной воды увеличивается, особенно в засушливые годы.В такие периоды граница между соленой и пресной водой в Таганрогском заливе приближается к краю дельты Дона, что способствует более глубокому проникновению соленой воды в реку.Изменившиеся условия привели к тому, что соленая вода заходит в Дон в 2-3 раза дальше, чем это было в XX веке.Поскольку холодная вода для жителей Ростова-на-Дону поступает непосредственно из Дона, существует риск попадания соленой морской воды в городские водозаборы и, следовательно, в краны горожан.