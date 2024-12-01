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В Таганроге заменят трубу 800 метров в месте крупной коммунальной аварии

В Таганроге заменят трубу 800 метров в месте крупной коммунальной аварии
В Таганроге Ростовской области запланирована замена трубопровода в зоне крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Дзержинского и Морозова. Об этом проинформировала мэр города Светлана Камбулова.

Ранним утром 30 ноября произошла серьезная авария, в результате которой несколько улиц оказались затопленными, и также было приостановлено движение двух трамвайных маршрутов. Кроме того, сотни жителей остались без водоснабжения. Воду отключили на улицах Московской, Железнодорожной, Дзержинского, П. Тольятти и Морозова. На месте происшествия продолжают трудиться работники водоканала.

Светлана Камбулова подчеркнула, что изношенность этого участка требует замены.

- Водоканал планирует начать работы в феврале 2025 года. Будет заменено свыше 800 метров труб диаметром 500 мм. Уверена, это поможет устранить проблемы в данном районе, - добавила глава города.
Фото: соцсети
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