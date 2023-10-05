В Таганроге тысячи жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: Rostov.ru

В Таганроге тысячи человек 5 октября остались без воды. Причиной массовых отключений стала коммунальная авария на главном канализационном коллекторе.Без воды остались жители в границах Северного и Восточного районов города. Также на пересечении переулка Добролюбовского с переулком Карла Либкнехта прорвало трубу. Из-за коммунальной аварии перебои с водоснабжением возникли в домах, расположенных в Центральном районе города. Специалисты обещают устранить проблему к 17:00.До 16:00 без воды также останутся горожане на Шило, Фадеева, Пархоменко, Плеханова, Чучева, Сызранова. Временные неудобства связаны с работами на улице Чехова, 339/3.Специалисты Ростовводоканала сообщили, что водоснабжение осуществляется с пониженным давлением. Однако многие утверждают, что из кранов вовсе ничего не течет.