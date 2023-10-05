Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге тысячи жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

В Таганроге тысячи жителей остались без воды из-за коммунальной аварии
В Таганроге тысячи человек 5 октября остались без воды. Причиной массовых отключений стала коммунальная авария на главном канализационном коллекторе.

Без воды остались жители в границах Северного и Восточного районов города. Также на пересечении переулка Добролюбовского с переулком Карла Либкнехта прорвало трубу. Из-за коммунальной аварии перебои с водоснабжением возникли в домах, расположенных в Центральном районе города. Специалисты обещают устранить проблему к 17:00.

До 16:00 без воды также останутся горожане на Шило, Фадеева, Пархоменко, Плеханова, Чучева, Сызранова. Временные неудобства связаны с работами на улице Чехова, 339/3.

Специалисты Ростовводоканала сообщили, что водоснабжение осуществляется с пониженным давлением. Однако многие утверждают, что из кранов вовсе ничего не течет.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.