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В Таганроге восстановят музей, пострадавший при падении ракеты

В Таганроге восстановят музей, пострадавший при падении ракеты
В Таганроге продолжают восстанавливать музей, получивший повреждения после падения ракеты. По информации на сайте государственных закупок, с 14 по 31 октября в учреждение должны привезти выставочное оборудование.

Речь идет о 20 подиумах для скульптур, двухстороннем стенде, 8 витринах-столах и 5 пристенных витринах с подсветкой. Все это обойдется в 7,9 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета региона и страны.

Здание музея и экспонаты получили повреждения 28 июля при взрыве ракеты. Ударная волна была настолько сильной, что разрушила несколько гаражей, хозпостроек, выбила стекла в многоквартирных домах. В результате ЧП пострадали десятки человек.

У 22 экспонатов музея выявили повреждения. У девяти из них были порваны холсты, утрачен слой лакокрасочного покрытия, а одна из скульптур раскололась на две части. С восстановлением работ помогли эксперты Русского музея из Санкт-Петербурга.
Фото: гугл.карты.
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