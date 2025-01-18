В Таганроге около восьми тысяч человек остались без отопления из-за коммунальной аварии
В Таганроге около восьми тысяч человек остались без отопления в результате коммунальной аварии, произошедшей 18 января.
В 118 жилых зданиях пропало тепло из-за поломки в котельной на улице Ленина. Как сообщила мэр города Светлана Камбулова, специалисты делают все возможное для скорейшего окончания ремонта. Камбулова также отметила, что в ходе работ будет произведена замена задвижки диаметром 200 миллиметров.
Когда в квартирах восстановят теплоснабжение, пока не известно.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по данному инциденту.