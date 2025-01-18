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В Таганроге около восьми тысяч человек остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Таганроге около восьми тысяч человек остались без отопления из-за коммунальной аварии
В Таганроге около восьми тысяч человек остались без отопления в результате коммунальной аварии, произошедшей 18 января.

В 118 жилых зданиях пропало тепло из-за поломки в котельной на улице Ленина. Как сообщила мэр города Светлана Камбулова, специалисты делают все возможное для скорейшего окончания ремонта. Камбулова также отметила, что в ходе работ будет произведена замена задвижки диаметром 200 миллиметров.

Когда в квартирах восстановят теплоснабжение, пока не известно.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по данному инциденту.
Фото: DonDay
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