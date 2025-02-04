В Таганроге в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в убийстве соседки

Фото: Дондей

Таганрогский районный суд Ростовской области отправил в следственный изолятор мужчину, которого подозревают в убийстве соседки. Он останется под стражей до 31 марта.Напомним, происшествие случилось 1 февраля в одном из приморских районов города.Галина Г. проживала с двумя детьми в частном доме, который был разделен на три хозяйства. У нее часто возникали конфликты с одним из соседей.По информации следствия, 40-летний Вячеслав М. в тот день пришел к Галине, чтобы снова обсудить спорные вопросы. Однако разговор не состоялся. В порыве гнева он схватил нож и нанес женщине семь ударов. От полученных ран женщина скончалась на месте.Источник DonDay сообщил, что мужчина пытался покончить с собой, но был спасен медиками.