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В Таганроге в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в убийстве соседки

В Таганроге в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в убийстве соседки
Таганрогский районный суд Ростовской области отправил в следственный изолятор мужчину, которого подозревают в убийстве соседки. Он останется под стражей до 31 марта.

Напомним, происшествие случилось 1 февраля в одном из приморских районов города.

Галина Г. проживала с двумя детьми в частном доме, который был разделен на три хозяйства. У нее часто возникали конфликты с одним из соседей.

По информации следствия, 40-летний Вячеслав М. в тот день пришел к Галине, чтобы снова обсудить спорные вопросы. Однако разговор не состоялся. В порыве гнева он схватил нож и нанес женщине семь ударов. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Источник DonDay сообщил, что мужчина пытался покончить с собой, но был спасен медиками.
Фото: Дондей
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