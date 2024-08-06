В Таганроге в ДТП на перекрестке четыре человека получили травмы

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В Таганроге Ростовской области в аварии четыре человека получили травмы. Авария случилась 5 августа около 18:30.Как сообщают в УГИБДД по региону, 56-летний водитель ехал по переулку 7-му Новому за рулем «Шевроле Нивы». Подъезжая к перекрестку, в районе дома № 69 он решил не пропускать «Тойоту Аква». В этой машине ехал 22-летний парень. Он попытался избежать столкновения, но врезался в металлический забор.В результате аварии оба водителя, 26-летний пассажир «Тойоты Аква» и 22-летний пассажир «Шевроле Нивы» получили травмы.- Полицейские выясняют все детали произошедшего, - сообщает ведомство.