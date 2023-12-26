Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске четыре человека получили травмы в ДТП. Происшествие случилось 26 декабря примерно в 7:30.«Форд Фокус», за рулем которого был 55-летний мужчина, двигался по улице Портовой. Водитель поворачивал налево на встречной полосе в районе дома № 13. В это время по дороге ехал «Хендай Солярис» под управлением 24-летнего парня. Столкновения нельзя было избежать. От удара «Форд» снес дорожный знак.В региональном УГИБДД сообщили, что водитель «Форда Фокуса» и две его пассажирки 68 и 42 лет получили травмы. К медикам также обратился пассажир «Хендай Соляриса».