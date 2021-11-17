В Таганроге скончался настоятель храма Николая Чудотворца, болевший коронавирусом

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В Таганроге умер настоятель храма Николая Чудотворца. Александр Клюнков скончался на 72-м году жизни после перенесенного коронавируса. Священнослужителя не стало 18 ноября. Известно, что причиной смерти протоиерея стала тяжелая болезнь, которую усугубил COVID-19.Александр Клюнков родился и вырос в Таганроге в многодетной верующей семье. В 23 года он окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Экономист». Затем стал священнослужителем.Отец Александр прослужил на благо Русской православной церкви сорок лет, из которых 25 являлся настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, еще 17 – благочинным Таганрогского округа.Трудами Клюнкова был полностью восстановлен верхний ярус храма святителя Николая Чудотворца с колокольней и заново отстроено второе здание храмового комплекса с позолоченным куполом. В храме сделали настенную роспись, изготовили иконостас, написали ряд икон, открыли богословские курсы и воскресную школу, а также библиотеку духовной литературы. Под его руководством храм стал центром духовности и религиозного образования в городе.Священники и прихожане запомнили отца Александра как наставника, друга, соратника в добрых делах. За долгие годы службы на благо Русской православной церкви протоиерей удостоился более десятка церковных и светских наград. В их числе - орден преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль святого блаженного Павла Таганрогского I степени, знак почетного гражданина города Таганрога, а также орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.Настоятеля похоронят на Аллее почетных захоронений Николаевского кладбища в Таганроге, сообщает Ростовская-на-Дону епархия.