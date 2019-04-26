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В Таганроге продолжаются поиски 15-летней девочки

В Таганроге продолжаются поиски 15-летней девочки
В Таганроге и соседних населенных пунктах продолжают искать 15-летнюю Софью Токаренко. С 23 апреля о местонахождении школьницы ничего не известно. Ее поиском с момента исчезновения занимаются волонтеры, полицейские и местные жители.

На вид Соне - 15-16 лет, телосложение худощавое, глаза серые, волосы прямые, до плеч. При волнении может заикаться. В день пропажи на школьнице были джинсовая куртка, джинсы и кроссовки.

Если, вы владеете информацией о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (8634) 632-302 или 02.

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