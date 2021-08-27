В Таганроге нашли живым пропавшего 66-летнего мужчину

В Таганроге нашли живым пропавшего Вячеслава Сподневского. Хорошую новость сообщает добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг».66-летний пенсионер проживает на улице Менделеева. Во второй половине дня 27 августа он ушел из дома и не вернулся. Родственники, не дождавшись его, обратились в полицию. Позже к поискам мужчины подключились и добровольцы.Правоохранителям и волонтерам понадобилось три дня на поиски пропавшего. Сейчас Вячеслав Сподневский дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.