Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге нашли живым пропавшего 66-летнего мужчину

В Таганроге нашли живым пропавшего 66-летнего мужчину
В Таганроге нашли живым пропавшего Вячеслава Сподневского. Хорошую новость сообщает добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг».

66-летний пенсионер проживает на улице Менделеева. Во второй половине дня 27 августа он ушел из дома и не вернулся. Родственники, не дождавшись его, обратились в полицию. Позже к поискам мужчины подключились и добровольцы.

Правоохранителям и волонтерам понадобилось три дня на поиски пропавшего. Сейчас Вячеслав Сподневский дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.