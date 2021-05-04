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В Таганроге нашли пропавшего 66-летнего мужчину с провалами в памяти

В Таганроге нашли пропавшего 66-летнего мужчину с провалами в памяти
В Таганроге нашли без вести пропавшего 66-летнего мужчину с провалами в памяти. О местонахождении Сергея Гончарова не было известно двое суток.

Пенсионер ушел из дома 6 мая и не вернулся. Родственники сразу же забили тревогу: мужчина плохо ориентируется в пространстве и имеет проблемы с памятью. Родные написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Через два дня, 7 мая, Сергея Гончарова нашли живым. Где находился мужчина все это время, пока не известно.

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