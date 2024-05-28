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В Таганроге нашли авиационную бомбу времен ВОВ

В Таганроге нашли авиационную бомбу времен ВОВ
В Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. О находке рассказали донские спасатели.

Днем 22 мая на улице Заводской в Таганроге проводили земляные работы. В какой-то момент специалисты наткнулись на твердый металлический предмет. Когда находку выкопали, оказалось, что это снаряд. На место вызвали саперов, испугавшись, что авиационная бомба может взорваться.

Спустя два дня специалисты отвезли снаряд в безлюдное место и подорвали.

С начала 2024 года это уже девятая бомба, которая обезврежена на Дону.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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