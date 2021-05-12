В заброшенном доме в Зверево нашли авиабомбу времён ВОВ

В Зверево нашли авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в местной поисково-спасательной службе 14 мая.Неразорвавшийся снаряд спасатели обнаружили в заброшенном доме. Пока не известно, насколько опасна авиабомба для всего населённого пункта. В настоящее время специалисты эвакуировали жителей соседних домов и оцепили территорию.На месте ЧП сейчас ждут сапёров. Профессионалы должны будут оценить ситуацию, понять, что это за снаряд, а затем обезвредить бомбу.