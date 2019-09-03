В Таганроге мужчину, откусившего ухо автомеханику, не привлекли к ответственности



Два года в Таганроге не могут привлечь к ответственности мужчину, напавшего с ножом на сотрудников автосервиса. По его вине пострадали два человека, один из которых получил тяжёлую травму головы и лишился мочки уха.



История тянется с мая 2017 года. В начале месяца в автосервис, расположенный на Мариупольском шоссе, приехал 32-летний Абакар И. и сказал, что его машине требуется ремонт. Специалисты начали диагностику автомобиля.



Как рассказал потерпевший Сергей Кордилевич, клиент вдруг стал ругаться и негативно отзываться о работе сервиса. Он кричал и вскоре перешёл на нецензурную брань.



Поняв, что ситуация накаляется, механики попросили Абакара забрать машину и уехать. Тогда посетитель окончательно взбесился. Он стал размахивать руками, а затем достал нож из кармана штанов. Клиент начал наступать на 24-летнего Евгения Кузьменко, и тот, упёршись спиной в стену, присел на корточки и закрыл голову руками. Злоумышленник стал наносить ему удары ножом в область головы. В это время подбежал Сергей и оттащил нападавшего. Чтобы спугнуть его, Евгений взял металлическую трубу. Когда молодой человек попытался вызвать полицию, Абакар отобрал у него телефон и снова стал махать ножом. Всё это время он постоянно выкрикивал угрозы. Спасаясь, Евгений спрятался в автомойке, где сотрудницы помогли ему промыть раны.



Когда Сергей и Абакар остались один на один, нападавший ударил его рукояткой ножа в висок и убежал. Не увидев, куда направился мужчина, Кордилевич стал закрывать ворота бокса и в это время снова почувствовал удар, только в затылок. Затем Абакар снова отбежал. В это время потерпевший, наконец, смог вызвать полицию. С криками «сейчас я тебя добью!» буйный клиент набросился на Сергея, повалил его на землю и стал избивать кулаками. Затем он зубами схватил серьгу в ухе мужчины и вырвал её вместе с мочкой.



К счастью, Абакара вскоре смогли оттащить. Одна из посетительниц автосервиса посадила Сергея к себе в машину и отвезла в больницу. Он находился в состоянии средней тяжести. У мужчины диагностировали рваную рану мочки уха, перелом скулы, перелом верхнечелюстной пазухи, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Сергей долго находился в больнице. Ему в голову вставили металлические пластины, затем началась долгая реабилитация.



Сам Абакар в ходе допроса рассказал другую историю. По его словам, сотрудники автосервиса изначально стали грубо с ним разговаривать. Не закончив ремонт авто, они сказали ему уезжать и начали нецензурно выражаться. Затем оба набросились на него и стали избивать. Когда он схватил Сергея, тот вырвался и, поскользнувшись, упал в смотровую яму. Абакар утверждает, что, падая, он ударился головой. Вскоре в эту же яму упал Евгений. Мужчины выбрались на поверхность, снова накинулись на Абакара, а потом Сергей опять упал в яму, ударившись левой частью лица. Только получив удар монтировкой по голове, мужчина достал из кармана складной нож, но, как он утверждает, даже не открывал лезвия.



В деле разбирались правоохранители. Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, а также исходя из записей видеонаблюдения и медицинских заключений, были составлены протоколы. Спустя месяц в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».



На этом все остановилось. Подозреваемый остаётся на свободе, продолжает работать. Не увидев никаких действий со стороны правоохранителей, потерпевшие обратились за помощью к адвокату Александру Горбатко. Он объяснил, что на основе документов Абакара давно должны были привлечь к ответственности. Однако спустя два года обвинительное заключение до сих пор не вынесли.



Супруга Сергея рассказала, что семья Абакара предлагала им деньги, чтобы те написали заявления о том, что не имеют к нему претензий. Конечно, Кордилевичи отказались. Они не раз запрашивали информацию о ходе дела, но получали только отписки.



- Мы постоянно натыкались на какие-то препятствия, - негодует женщина. - После того как медицинскую карту изъяли из больницы, она неожиданно куда-то пропала. Хорошо, что я делала копии всех справок и заключений.



Одной медицинской экспертизы, сделанной после того, как потерпевший попал в больницу, не хватило. По непонятным причинам были назначены ещё две проверки.



Все два года дело находилось в областном МВД, сейчас его вернули в Таганрог. Александр Николаевич рассказал, что в связи с этим они надеются на скорое разрешение проблемы. В документе указывается, что в данный момент возобновлено предварительное следствие. Но только дело в том, что по одной из статей — о причинении вреда здоровью — уже истёк срок давности.

