Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 февраля накрыла снежная буря

Фото: Госавтоинспекция РО

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области засыпало снегом. Кадрами непогоды поделились в Госавтоинспекции регона.Водителей призывают отказаться от дальних поездок, рискованных обгонов и соблюдать скоростной режим. Днем 2 февраля на донской регион обрушилась мощная метель. По прогнозам, снегопады, гололед и минусовая температура в Ростовской области сохранятся до вечера 4 февраля.Из-за обильных осадков на федеральной трассе М-4 «Дон» резко упала видимость и возникли сложности с движением. Автомобилистам настоятельно рекомендуют быть максимально внимательными на дороге.