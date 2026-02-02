Новости
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области 2 февраля накрыла снежная буря

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области засыпало снегом. Кадрами непогоды поделились в Госавтоинспекции регона.

Водителей призывают отказаться от дальних поездок, рискованных обгонов и соблюдать скоростной режим. Днем 2 февраля на донской регион обрушилась мощная метель. По прогнозам, снегопады, гололед и минусовая температура в Ростовской области сохранятся до вечера 4 февраля.

Из-за обильных осадков на федеральной трассе М-4 «Дон» резко упала видимость и возникли сложности с движением. Автомобилистам настоятельно рекомендуют быть максимально внимательными на дороге.
Фото: Госавтоинспекция РО
