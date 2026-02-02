Донской рыбак поделился советами для безопасной и удачной зимней рыбалки на льду

Фото: Donday

Зимняя рыбалка – экстремальное хобби, требующее особой подготовки и внимания к безопасности. Заядлый рыбак из Ростовской области Артем Коваленко поделился с порталом DonDay советами, как получить удовольствие от подледного лова и вернуться домой целым и невредимым.Артем Коваленко подчеркивает: главное – не провалиться под лед. Большинство трагедий происходит из-за выезда на лед на снегоходах, квадроциклах и автомобилях. Необходимо уметь оценивать качество льда.Безопасный лед – прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком, толщиной от 7 до 10 см для одного человека и более 15 см для группы. Прочный лед образуется в морозную погоду без снега. Рыбак предостерегает от выхода на матовый, серый или желтоватый лед, а также на участки под снегом или у камышей – они крайне опасны.- Обязательно берите с собой ледовые спасатели – два заостренных шипа, соединенных шнуром. Они значительно повышают шансы на спасение при провале под лед, – советует Артем.Следует избегать участков с большой глубиной, течением и подводными источниками. Даже на кажущемся прочным льду могут быть полыньи и зоны с меньшей толщиной. Важно не удаляться далеко от других рыболовов и рыбачить в компании друзей, готовых прийти на помощь.Опасные места на льду:- Места соединения течений;- Устья рек;- У берега и в зарослях травы;- Болота и трясины;- Места слива канализации и отходов.Рыбак делится секретом: "Ищите рыбу на меляках! Здесь она держится и питается". Под "меляками" он подразумевает глубины до двух метров. На небольших прудах такая глубина может быть значимой. Окунь чаще встречается на глубине до полуметра, плотва – около метра.Зимняя рыбалка требует особого подхода к выбору снастей. В феврале следует использовать деликатные и чувствительные снасти, чтобы не отпугнуть осторожную рыбу. Для ловли окуня подходят легкие удочки, для щуки – мощные.Мормышки эффективны для ловли окуня и плотвы, блесны подбирают в зависимости от размера предполагаемой добычи и условий ловли. Для участков без течения и с небольшой глубиной подойдут блесны с широким телом и центром тяжести в верхней части.На участках с течением и на глубинах выше среднего – блесны с узким телом и центром тяжести в нижней части.