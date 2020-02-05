В Таганроге предъявили обвинение мужчине, откусившему ухо автомеханику



В Таганроге собираются направить в суд дело мужчины, напавшего на двух автомехаников. Процесс сдвинулся с мёртвой точки только спустя два с половиной года после происшествия. Абакару И. предъявили обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».



Вопиющий случай произошёл в мае 2017 года. В автосервис на Мариупольском шоссе приехал 32-летний Абакар и попросил сделать ремонт его машины. По словам одного из работников, Сергея Кордилевича, когда специалисты начали диагностику авто, клиент вдруг стал ругаться. Он негативно отзывался о работе сервиса, кричал и матерился.



Сотрудники поняли, что им попался неадекватный посетитель, попросили его уехать. Вместо этого Абакар набросился на них с кулаками, а затем достал нож. Он ранил в голову 24-летнего Евгения Кузьменко. Тот смог убежать и спрятаться.



Сергей Кордилевич остался один на один с нападавшим. Злоумышленник нанёс ему несколько ударов, сразу отбегая в сторону. Когда Абакар в очередной раз отошёл, потерпевший, наконец, смог вызвать полицию. Узнав об этом, мужчина с криками «сейчас я тебя добью!» набросился на него, повалил на землю и стал избивать. Затем он зубами схватил серьгу в ухе своей жертвы и вырвал её вместе с мочкой.



Абакара вскоре оттащили и передали полиции. Сергея в состоянии средней тяжести отвезли в больницу. У пострадавшего диагностировали перелом скулы, рваную рану мочки уха, сотрясение мозга, перелом верхнечелюстной пазухи и черепно-мозговую травму. Мужчина перенёс несколько операций, в его голову вставили металлические пластины.



Сам же Абакар на допросе рассказал противоположную историю: мол, автомеханики первыми стали на него кричать, а затем набросились и избили. Якобы в ходе драки и Сергей, и Евгений падали в смотровую яму, получая травмы. Задержанный добавил, что нож он действительно доставал, но лезвие не открывал.



После проверки и нескольких допросов в отношении Абакара возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». После этого расследование застопорилось. Правоохранители не предпринимали никаких действий, и потерпевшая сторона обратилась за помощью к адвокату Александру Горбатко. Около трёх лет они добивались того, чтобы материалы передали в суд. При этом в деле постоянно менялся следователь, Сергею назначали всё новые медицинские экспертизы. Адвокат несколько раз направлял документы в областную прокуратуру и ГУВД, но это не помогало продвижению дела.



Наконец, спустя три с половиной года, главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области предъявило Абакару обвинение. Вскоре дело планируют направить в суд.



Но есть одно «но». Пока правоохранительные органы столько времени «мусолили» дело, по одной из статей истёк срок давности. Абакар уже избежал наказания за угрозу убийством. Дело по данной статье прекратят, когда оно попадёт в суд.

