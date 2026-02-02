Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уголовное дело возбудили по факту гибели врача и его супруги в Красном Сулине

Уголовное дело возбудили по факту гибели врача и его супруги в Красном Сулине
Уголовное дело возбудили по факту гибели врача и его супруги в Красном Сулине. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, в своей квартире на улице Гагарина нашли 56-летних супругов с признаками отравления газом. Погибшим оказался врач из Красносулинской ЦРБ Андрей Кобзарев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователь поручил проведение ряда судебных экспертиз, чтобы определить точную причину смерти и оценить техническое состояние газового оборудования. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по данному инциденту.
Фото: СУ СК РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика