Фото: СУ СК РО

Уголовное дело возбудили по факту гибели врача и его супруги в Красном Сулине. Об этом сообщили в региональном СУ СК.По данным следствия, в своей квартире на улице Гагарина нашли 56-летних супругов с признаками отравления газом. Погибшим оказался врач из Красносулинской ЦРБ Андрей Кобзарев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Следователь поручил проведение ряда судебных экспертиз, чтобы определить точную причину смерти и оценить техническое состояние газового оборудования. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по данному инциденту.