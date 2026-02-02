Автомобилисты буксуют на дорогах Левенцовки в Ростове из-за сильного снегопада

Фото: Donday

Автомобилисты буксуют на дорогах на Левенцовке в Ростове-на-Дону. Кадрами с редакцией портала DonDay поделились подписчики.Сильный снегопад, гололедица и порывистый ветер привели к образованию масштабных пробок, особенно в районе Левенцовки. Адские пробки, как сообщают очевидцы, сковали улицы Малиновского, Пескова, Стачки и 2-ю Краснодарскую.По данным на 16:10, сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал максимальный уровень загруженности дорог в городе – 10 баллов. Движение практически парализовано.Особые трудности испытывают водители грузовиков. Тяжелые машины не могут подняться в горку и буксуют, перекрывая полосы в направлении Ростова и области. Легковые автомобили также часто застревают в снегу, требуя помощи от прохожих и других автомобилистов.Ситуация осложняется прогнозами синоптиков, которые обещают дальнейшее ухудшение погодных условий. Ожидается, что 3 февраля в Ростове выпадет до 20 сантиметров снега.Власти города рекомендуют автомобилистам по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом. В случае крайней необходимости, водителям следует быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.