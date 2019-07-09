В Таганроге неизвестные ранили ножом мужчину и украли у него сумку с 9 млн рублей



В Таганроге на мужчину, переносившего в сумке 9 миллионов рублей, напали неизвестные. Сейчас потерпевший находится в больнице с ножевым ранением. Происшествие случилось 9 июля на улице Большой Бульварной.



Известно, что мужчина работал в сфере продажи мяса. В день, когда произошёл инцидент, он должен был переправить большую сумму денег в Москву. Он сложил 9 миллионов рублей в сумку и вышел на улицу. Вскоре к нему подошли трое мужчин в капюшонах. Они набросились на прохожего и стали вырывать сумку. Потерпевший, имея крепкое телосложение, оказал сопротивление. Нападавшие начали драку и повалили мужчину на землю. Ему на помощь подоспели очевидцы, но оттащить злоумышленников им не удалось. Один из неизвестных достал нож и ударил им пострадавшего. В итоге им удалось забрать сумку и скрыться.



- Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в прокуратуре Таганрога.



Пока предполагаемых преступников найти не удалось. Жертва преступления находится в больнице с ножевым ранением.