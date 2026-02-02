Фото: парк "Малинки"

В парке «Малинки» спасли новорождённого козлёнка, у которого был дефицит калия в крови. Об этом сообщили сотрудники парка в социальных сетях.Когда малыши появились на свет, у одного из них, анализы показали низкий уровень калия. Ветеринары провели лечение. Козленку поставили капельницу и установили внутривенный катетер для восполнения необходимых микроэлементов.Врачи внимательно следили за состоянием козлёнка. Киперы кормили его из бутылочки молоком матери. Козлёнка держали на руках, согревали и успокаивали.Опасность миновала, и малыш начал быстро восстанавливаться. Сейчас он находится рядом с мамой, активно питается и набирает вес.