В парке «Малинки» спасли новорождённого козлёнка, у которого был дефицит калия в крови

В парке «Малинки» спасли новорождённого козлёнка, у которого был дефицит калия в крови. Об этом сообщили сотрудники парка в социальных сетях.

Когда малыши появились на свет, у одного из них, анализы показали низкий уровень калия. Ветеринары провели лечение. Козленку поставили капельницу и установили внутривенный катетер для восполнения необходимых микроэлементов.

Врачи внимательно следили за состоянием козлёнка. Киперы кормили его из бутылочки молоком матери. Козлёнка держали на руках, согревали и успокаивали.

Опасность миновала, и малыш начал быстро восстанавливаться. Сейчас он находится рядом с мамой, активно питается и набирает вес.
Фото: парк "Малинки"
