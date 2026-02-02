В Ростове пьяный водитель врезался в трансформаторную подстанцию

Фото: госавтоинспекция РО

2 февраля в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и не имевшего водительских прав. Инцидент произошёл на улице Коммунальной, 40.По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в трансформаторную подстанцию. Сам молодой человек не получил травм, однако его транспортное средство получило механические повреждения.В ведомстве сообщили, что на водителя был составлен административный протокол, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.