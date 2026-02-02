Новости
В Ростовской области трое детей оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов

В Ростовской области трое детей попали в реанимацию с пневмонией из-за вейпов. Об этом сообщили в региональном Минздраве 2 февраля.

Причиной недуга стало курение вейпов. Всех ребят госпитализировали в Центр анестезиологии и реанимации ГБУ РО «ОДКБ». У 16-летнего подростка была выраженная дыхательная недостаточность. Его подключили к аппарату ИВЛ. В одном из случаев развилась двусторонняя вейп-ассоциированная пневмония. Ребенку потребовалась операция.

Стоит отметить, что электронные устройства для курения представляют опасность для здоровья. Детям курение вейпов недопустимо.
Фото: Rostov.ru
