В Азовском море случилось сильное землетрясение магнитудой 4,8

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,8. Актуальная информация была размещена 2 февраля на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение случилось около 10:00 в Азовском море около 35 километров к северо-западу от города Щелкино (Керченский полуостров). Природное явление случилось на глубине в 10 километров.

Некоторые жители Ростовской области даже заметили сильные толчки. Якобы в квартирах пошатнулась мебель. Однако пока информации о пострадавших нет.
Фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
