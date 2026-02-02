В Азовском море случилось сильное землетрясение магнитудой 4,8

Фото: Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,8. Актуальная информация была размещена 2 февраля на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.Землетрясение случилось около 10:00 в Азовском море около 35 километров к северо-западу от города Щелкино (Керченский полуостров). Природное явление случилось на глубине в 10 километров.Некоторые жители Ростовской области даже заметили сильные толчки. Якобы в квартирах пошатнулась мебель. Однако пока информации о пострадавших нет.