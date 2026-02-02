Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону продлен до 4 февраля из-за непогоды

Фото: Donday

В связи с ухудшением погодных условий и сохраняющейся угрозой для жителей, режим повышенной готовности для городских служб Ростова-на-Дону продлен до 12:00 4 февраля. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.Причиной такого решения стали аномальные морозы, снегопады, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, обрушившиеся на донской регион с ночи 1 февраля. В связи с этим, коммунальные и экстренные службы города продолжат функционировать в усиленном режиме.Администрация города обращается к жителям Ростова-на-Дону с настоятельной рекомендацией соблюдать повышенную осторожность на улицах. Водителям следует быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, а пешеходам рекомендуется избегать прохождения под крышами зданий из-за возможного падения сосулек. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и другими потенциально опасными конструкциями.Трагический инцидент, произошедший 31 января, напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности. В этот день сосулька, упавшая с крыши дома по адресу Коммунистический, 4/1, нанесла серьезные травмы ростовчанке, которая была госпитализирована.Власти города продолжают внимательно следить за ситуацией и призывают жителей к бдительности и ответственному отношению к своей безопасности.