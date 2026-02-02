Без вести пропавшую жительницу Краснодара ищут в Ростовской области

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут без вести пропавшую больше месяца назад жительницу Краснодара. Информации о местонахождении Ангелины Хуторной (Аминовы) нет с 19 декабря.В тот день 42-летняя женщина ушла из своего дома в поселке Березовый города Краснодара. Когда Ангелина перестала выходить на связь, родные забеспокоились. За помощью в поисках они обратились в полицию и к волонтерам.Женщина ростом около 170 сантиметров и худощавого телосложения. У нее черные с проседью волосы и голубые глаза.В день исчезновения Ангелина была одета в черную куртку, темно-синий спортивный костюм, белую футболку и белые джинсовые туфли.Если вы где-то видели Ангелину или вам что-то известно о ее местонахождении, просьба сообщить по номеру телефона: 8 800 700 54 52.