Фото: Дондей

Автовладельцев Ростовской области предупредили о снегопаде на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.Непогода на трассе прогнозируется на 2 и 3 февраля. В этот период будет метель. Сильный снегопад станет причиной ухудшения видимости и образования снежных накатов на проезжей части.Метель также намечается на автодороге в Краснодарском крае.Водителям рекомендуется отложить дальние поездки в период непогоды. Если выезд все же необходим - следует соблюдать предельную осторожность, уменьшать скорость и увеличивать дистанцию до впереди едущего транспорта.