В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушившегося коллектора



Коммунальные службы Таганрога стали работать в режиме чрезвычайной ситуации из-за обрушения коллектора. К ремонтным работам приступили 26 февраля.



Канализационный коллектор на улице Батайской провалился ещё в конце декабря 2019 года. Сотрудники водоканала проложили временную трубу, которая не прослужила и пары недель. Вместо того чтобы устранить поломку, коммунальщики разрыли огромную яму, которая быстро наполнилась зловонными водами.



Более двух месяцев местные жители задыхались от запаха канализации. Вскоре стены траншеи стали обрушаться. Проблема стала принимать нешуточные обороты — вода начала подмывать грунт возле жилых домов.



Наконец, когда появилась угроза обрушения зданий, таганрогский водоканал решил приступить к временному ремонту.



- Начиная с 26 февраля, работы будут проводить ночью, так как поток канализации в это время суток существенно уменьшается, - прокомментировали в коммунальной компании. - Разрушенная бетонная труба коллектора будет заменена на металлическую на тот период, пока будет оформляться документация для проведения капитального ремонта.



Работы проводятся в режиме ЧС. Санацией коллектора займётся подрядная организация из Тулы.