В Таганроге из-за ветра не смог пришвартоваться круизный лайнер «Кронштадт»

Фото: Андрей Фатеев

В городе Таганроге Ростовской области круизный теплоход «Кронштадт» не смог пришвартоваться. Причиной тому стали сильный ветер и сгон воды. Об этом информирует глава приморского города Андрей Фатеев.В 2024 году плавучий причал таганрогского Морвокзала должен принять пятое круизное судно. Сделать это не удалось из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на это, туристы воспользовались трансфером и добрались до приморского города.Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, до конца 15, а также в течение 16 и 17 сентября в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова сохранятся низкие уровни воды - в пределах и ниже неблагоприятных отметок.