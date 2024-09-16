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В Таганроге из-за ветра не смог пришвартоваться круизный лайнер «Кронштадт»

В Таганроге из-за ветра не смог пришвартоваться круизный лайнер «Кронштадт»
В городе Таганроге Ростовской области круизный теплоход «Кронштадт» не смог пришвартоваться. Причиной тому стали сильный ветер и сгон воды. Об этом информирует глава приморского города Андрей Фатеев.

В 2024 году плавучий причал таганрогского Морвокзала должен принять пятое круизное судно. Сделать это не удалось из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на это, туристы воспользовались трансфером и добрались до приморского города.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков, до конца 15, а также в течение 16 и 17 сентября в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова сохранятся низкие уровни воды - в пределах и ниже неблагоприятных отметок.
Фото: Андрей Фатеев
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