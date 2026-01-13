В Таганроге из-за перекрытия улиц общественный транспорт изменил маршруты движения

Фото: Donday

В связи с последствиями утренней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), администрация Таганрога объявила об изменениях в схемах движения общественного транспорта. Напомним, что рано утром сегодняшний день Таганрог подвергся атаке беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома (пять многоквартирных и три частных), шесть автомобилей, а также два промышленных предприятия и инженерные коммуникации. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако улица Инструментальная остается временно закрытой для движения.Маршруты автобусов № 5, 13, 14 и 35 временно скорректированы. Автобусы следуют в объезд по улице Свободы в районе Приморского парка с последующим возвращением на стандартные маршруты.Трамваи № 8 и 9 курсируют по укороченному маршруту: улица Фрунзе – переулок Смирновский – улица Карла Либкнехта.Движение трамваев № 1, 4 и 6 осуществляется до остановки «Университет».Администрация города призывает жителей Таганрога учитывать введенные изменения при планировании поездок и пользоваться альтернативными маршрутами.